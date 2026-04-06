Hayko Cepkin'in başrolünde yer aldığı 'Jekyll & Hyde' müzikali Türkiye turnesine çıkıyor

Robert Louis Stevenson’ın klasik eseri "Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Tuhaf Vakası"ndan uyarlanan Jekyll & Hyde müzikali, Türkiye turnesi kapsamında pek çok ilde sanatseverlerle buluşacak.

Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, ünlü sanatçı Hayko Cepkin’in "Dr. Jekyll / Mr. Hyde" karakterine hayat verdiği yapımda; Pelin Akil, Fehmi Karaarslan, Abdül Süsler, Ali Ersin Yenar ve Sitare Bilge gibi isimler sahne alıyor. Müzikalin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Sefa Tantoğlu, Gülçin Gürlek, Tayfun Yılmaz, Nevzat Cengiz, Vehbi Akıntürk, Zuhal Öztürk ve Umut Yaşar İnan da yer alıyor.

Turne takvimi kapsamında müzikal; 12 ve 26 Nisan’da İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum, 28 Nisan’da Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi, 19 Mayıs’ta Antalya Açıkhava Tiyatrosu ve 9 Haziran’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenecek.

Müzikal, turnenin devamında 18 Haziran’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 19 Haziran’da Gaziantep GAÜN Mâvera KSM Açıkhava Sahnesi ve 20 Haziran’da Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicinin beğenisine sunulacak.

