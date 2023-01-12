Haymana Ziraat Odası'na Özcan aday

Haymana’da çiftçilikle uğraşan ve uzun yıllar Polatlı’da turizm ve otelcilik işletmeciliği yapan Abdülsamet Özcan Haymana Ziraat Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Daha önce aday olduğunu duyuran 4 isim ise adaylıktan çekilerek Özcan’ın yanında yer aldı.

Haymana Ziraat Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Abdülsamet Özcan, kendisinin de çiftçilikle uğraştığını bu yüzden sorunları iyi bildiğini belirtti. Ziraat Odası Başkanının tarımdan anlaması gerektiğinin altını çizen Özcan, “Çiftçinin derdini çiftçi bilir. Tarımdan anlayan tarımın derdini bilir” dedi.

Öte yandan, Haymana Ziraat Odası seçimlerinde aday olan Mehmet Atik, Veysel Yıldız, Bektaş Öztürk ve Mehmet Özkök adaylıktan çekilerek Abdülsamet Özcan’ı destekleyeceklerini açıkladılar.

Tek aday olarak çıkma kararı aldıkları söyleyen Haymana Ziraat Odası Başkan Adayı Abdülsamet Özcan, "4 aday arkadaşımızla bir araya geldik. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerli insanlar, Haymana çiftçimizin hak ettiği değeri alması adına tek aday olarak yola revan olacağız. Hep birlikte el ele omuz omuza çiftçilerimizle birlikte projeler üretip güzel işlere imza atacağız. Kazanan alınteri olacak, kazanan Haymana çiftçisi olacak" ifadelerini kullandı.

Haymana çiftçisinin öksüz bırakıldığını vurgulayan Başkan Adayı Abdülsamet Özcan, "İç Anadolu tarımının başkenti Haymana, ne yazık ki tarım anlamında hak ettiği değeri son 4 senedir alamadı. Zor günler geçiren, kuraklığın baş gösterdiği şu süreçte gelin görünkü çiftçinin halini soran yok, çiftçinin sesini duyuran kimse yok. Bizler projelerimizle delegelerimizin karşısına çıkacağız. Çiftçinin derdini çiftçi bilir. Tarımdan anlayan tarımın derdini bilir. Herkesin oyuna talibim, desteklerinizi bekliyorum" dedi.