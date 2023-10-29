Haymanalılar 100. yılda 4 bin 447 metrelik bayrakla rekora yürüdü

Ankara’nın Haymana ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü, 4 bin 447 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla gerçekleştirilen yürüyüşle kutlandı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve 1923 Cumhuriyet’in ilan tarihlerinin toplamı olan 4 bin 447 metrelik bayrakla Cumhuriyet’in 100. yılı kutlandı. Binlerce Haymanalı, taşıdıkları 4 bin 447 metrelik Türk bayrağı ile rekora yürüdü. Haymana Kaymakamlığı öncülüğünde belediye, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti teşkilatları, STK’lar, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, coşku ve duygu dolu anlara sahne oldu. Yürüyüşe katılamayan birçok Haymanalı da evlerinin balkonlarından ve yürüyüş güzergâhındaki cadde ve sokaklara çıkarak bu coşkuya ortak oldu.

“4 bin 447 bizim için anlamlı bir sayı”

Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve kazanıldığı topraklar dolayısıyla Cumhuriyet’in ilk temellerinin atıldığı topraklarda olduklarını belirten Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, “Kaymakamlığımız, belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşlarımız coşkuyla sahiplendi. Bayrağın uzunluğu 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve 1923 Cumhuriyet’in ilanı bu sayıların toplamı 4 bin 447 metre de bizim için anlamlı. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, nice yüzyıllar diliyorum” dedi.

“100. yılı coşkuyla kutlamak istedik”

Cumhuriyet’in 100. yılının coşkuyla kutlandığını belirten Haymana Kaymakamı Osman Sak ise, “Biz de Haymana olarak aynı coşkuyla kutlamak istedik. Cumhuriyetimizin ve tarihimizin önemli sayıları var. 1071 Anadolu’nun kapılarının açılışı, 1453 İstanbul’un fethi ve 1923 Cumhuriyetimizin ilanı. Biz bunları toplayarak 4 bin 447 metre dünyanın ve Türkiye’nin en uzun Türk bayrağını açmak istedik. Haymana halkı da buna sahip çıktı. Bu uzunluktaki bayrağı açıp yürüyeceğiz Cumhuriyetimize ve Haymanamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.