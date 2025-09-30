Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu CHP'den istifa etti
Tekirdağ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini kongrede yaptığı konuşmayla duyurdu.
CHP Hayrabolu İlçe Kongresi’nde söz alan Başoğlu, CHP’den ayrıldığını açıklayarak, "Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum, CHP’ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.