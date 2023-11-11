Hayrabolu'da '100. Yıl Cumhuriyet Ormanı' oluşturuldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes adlı proje kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Hayrabolu'da '100. Yıl Cumhuriyet Ormanı' oluşturuldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" adlı proje kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Aydınevler Mahallesi’nde bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu. Cumhuriyetin 100. yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganı ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Etkinlikte, konuşan Kaymakam Eyüp Fırat, ’11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği’ kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Milli Ağaçlandırma Günü açısında bizde üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir Hayrabolu için bu faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.