Hayrabolu'da 12 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Delibedir Mahallesi Taşlık mevkiinde yaklaşık 12 dönüm buğday ekili tarla çıkan yangında küle döndü.

Hayrabolu'da 12 dönüm buğday ekili alan kül oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Delibedir Mahallesi Taşlık mevkiinde yaklaşık 12 dönüm buğday ekili tarla çıkan yangında küle döndü.

Yangın, ilçeye bağlı Delibedir Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında yaklaşık 12 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.