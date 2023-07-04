Hayrabolu'da 12 dönüm buğday ekili alan kül oldu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Delibedir Mahallesi Taşlık mevkiinde yaklaşık 12 dönüm buğday ekili tarla çıkan yangında küle döndü.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Delibedir Mahallesi Taşlık mevkiinde yaklaşık 12 dönüm buğday ekili tarla çıkan yangında küle döndü.
Yangın, ilçeye bağlı Delibedir Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangında yaklaşık 12 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.