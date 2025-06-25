Hayrabolu'da 7 dönüm buğday ekili alan kül oldu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 7 dönüm alan zarar gördü.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 7 dönüm alan zarar gördü.
Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi’nde buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.