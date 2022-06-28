Hayrabolu'da 75 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 75 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avluobası Mahallesi’nde buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 75 dönüm buğday tarlası zarar gördü. Olay yerine giden Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yangında zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.