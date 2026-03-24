Hayrabolu'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan 168 öğrenci, Abluka, Motif, Aquilibrio, Pentago, Küre, Mangala ve Kulami gibi 7 farklı oyunda kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sorumlusu Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu Müdürü Mustafa İpek, öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızın analitik düşünme yeteneğini artırırken, aynı zamanda eğlenceli ve interaktif bir öğrenme ortamı sunuyor" dedi.

Beşinci sınıf öğrencisi Zeynep Kırbıyık, Abluka kategorisinde yarıştığını belirterek, "Hem öğreniyoruz, hem eğleniyoruz. Turnuvaya katılan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Eda Gündoğan da, akıl ve zeka oyunlarının kendileri için hem öğretici hem de keyifli olduğunu belirtti.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.