Hayrabolu'da buğday ekili alan yandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm ekili buğday kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabahöyük Mahallesi’nde bir tarım arazisinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belediye iş makineleri ve traktörler de soğutma çalışmalarına destek verdi.

Hızla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda saatler sonra kontrol altına alındı.