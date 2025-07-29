Hayrabolu'da gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Sağlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

İlçede faaliyet gösteren market, fırın, kasap ve diğer tüm gıda işletmeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Sağlığı ekiplerince belirli periyotlarla titizlikle denetleniyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması öncelikli hedefimiz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, gıda ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceklerini belirtti.