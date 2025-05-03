Hayrabolu'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Hayrabolu ilçesinde, kutsal topraklara gidecek 23 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Hayrabolu İlçe Müftülüğü tarafından Güzelce Hasanbey Camii’nde uğurlama töreni düzenlendi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Hayrabolu İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya yaptığı konuşmada, hac ibadetinin İslam’ın beş şartından biri olduğunu hatırlatarak, "Hac, hem bedenle hem de kalple yapılan büyük bir kulluk görevidir. Sizler yalnız kendiniz için değil, bu milletin duası ve selamıyla yola çıkıyorsunuz. Rabbim ibadetlerinizi kabul, yollarınızı açık eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından hacı adayları için topluca dua edildi. Ailelerin ve yakınlarının duygusal anlar yaşadığı uğurlama, hacı adaylarının dualar ve salavatlar eşliğinde uğurlanmasıyla sona erdi.