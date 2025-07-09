Hayrabolu'da hayırseverler tarafından yaptırılacak okulun temeli törenle atıldı

Hayrabolu ilçesinde, hayırsever bir işadamının katkılarıyla ilçeye kazandırılacak 4 derslikli ilkokulun temeli atıldı.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk törende yaptığı konuşmada, "Son 1,5 yılda okullarımızla ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 97 okulumuz varken 5 okul daha ekledik ve toplamda 102 okula ulaştık. Bunlardan 30 tanesi tamamlandı, 22 okulun güçlendirilmesi bitti, 46 okul ise devam ediyor. Yıl sonuna kadar 25 okul daha tamamlanacak. Bu da ilimizde 100’ün üzerinde okul yapmamız anlamına geliyor. Şu an 27 hayırseverimiz var, 4 tanesiyle daha anlaşma yapacağız, toplamda 31 hayırseverle çalışmış olacağız. Hayırseverlere ve gönüllü olarak bu işe katkı sağlayanlara büyük takdir duyuyorum. Paralarını memleket için harcayanlar gerçekten takdire değer. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, bu okulun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hayırsever Münür Bayındır da okulun temelin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Vali Soytürk ve protokol butona basarak okulun temeline beton dökümünü gerçekleştirdi.