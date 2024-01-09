Hayrabolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Okullar 1 gün tatil edildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, okullar 1 gün tatil edildi.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, okullar 1 gün tatil edildi.
Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Hayrabolu ilçesinde de etkisini gösterdi. Etkili kar yağışı dolayısıyla ilçede okullar 1 gün tatil edildi.