Hayrabolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Okullar 1 gün tatil edildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, okullar 1 gün tatil edildi.

Hayrabolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Okullar 1 gün tatil edildi
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EditörEditör
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, okullar 1 gün tatil edildi.

Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Hayrabolu ilçesinde de etkisini gösterdi. Etkili kar yağışı dolayısıyla ilçede okullar 1 gün tatil edildi.