Hayrabolu SYDV, Aralık ayında 2 bin 246 aileye yardımda bulundu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu SYDV, Aralık ayında 2 bin 246 aileye yardımda bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Aralık ayında 2 bin 246 ihtiyaç sahibine 3 milyon 394 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.