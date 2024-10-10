Hayriye Sena Balcıoğlu, Alipaşa Mahallesi'nde Kadınlarla Buluştu

Hayriye Sena Balcıoğlu, Alipaşa Mahallesi’ndeki kadınlarla buluştu. Bölgedeki kadınların talep ve önerilerini dinleyen Balcıoğlu, kadınların toplumsal yaşamda daha aktif rol üstlenmeleri için hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Kadınların gücünü pekiştirmek için birlikte çalışacaklarını vurgulayan Balcıoğlu, "Kadınlarımız, toplumsal kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri, kendi potansiyellerini ortaya koymaları ve toplumun her alanında aktif bir rol üstlenebilmeleri için onlara her zaman destek olacağız. Kadınlarımıza yönelik projeler üretmeye ve bu yolda birlikte ilerlemeye kararlıyız" dedi.

