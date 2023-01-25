Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesine atılan hayvan gübresinin içinden insan cesedi çıktı.

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, zeytinliğine hayvan gübresi atmak için çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S., zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı. Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan B.S., kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

Özel ekip geldi

Olayla ilgili olarak Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı özel bir ekip de olay yerine geldi. Zeytinlik sahibinin ifadesine başvuran savcılık İznik yolundan Yeniköy Mahallesi’ne giden yolu trafiğe kapattı. Hayvan gübrelerinin arasında çürümeye yüz tuttuğu belirlenen cesedin kimliği ve cinsiyeti ise belirlenemedi. Ekipler cinayet şüphesi nedeniyle geniş bir çalışma başlattı. Ceset üzerinde ve çevrede incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.