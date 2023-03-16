Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘İlçe ve Şube Müdürleri İstişare ve Hayvan Hastalıkları Mücadele Toplantısı’ düzenlenirken, toplantıda hayvan hastalıkları ile mücadele konusu görüşüldü

Yapılan toplantıda, il ve ilçelerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi çerçevesinde, eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ‘Şap Hastalığı ile Mücadele’ konulu yazısı çerçevesinde ülkede son günlerde çıkan şap hastalığı ile mücadelede alınacak önlemler ve ‘Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi’ çerçevesinde kararlar alındı. Bakanlıkça belirlenen hedefe ulaşılması için gerekli kolaylıkların sağlanması konusuna değinildi. Toplantı genel değerlendirme ve ilgili konular hakkındaki sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulmasıyla sona erdi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenler katıldı.