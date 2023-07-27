Hayvan kaçakçıları jandarmaya yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri kaçak hayvan ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, operasyon kapsamında 49 cins hayvanı ele geçirdi.

Hayvan kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’de jandarma ekipleri kaçak hayvan ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, operasyon kapsamında 49 cins hayvanı ele geçirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak hayvan ticareti yapıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında 21 adet belgesiz cins köpek ve 28 adet kimliksiz hünkari cinsi süs güvercini ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.