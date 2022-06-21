Hayvan üreticisinden kurbanlık alacak vatandaşlara uyarı: 'Vatandaşlar ellerini çabuk tutsunlar'

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarındaki fiyatlar merak konusu olurken hayvan üreticisi Cengiz Can, kurbanlık hayvan piyasası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cengiz Can, vatandaşların bu sene kurbanlık hayvanlarını erkenden almaları gerektiğini vurguladı.

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  • 21.06.2022 12:23
  • Güncelleme: 21.06.2022 14:54
Hayvan üreticisinden kurbanlık alacak vatandaşlara uyarı: 'Vatandaşlar ellerini çabuk tutsunlar'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kurban Bayramı’na kısa zaman kalırken hayvan üreticisi ve çiftlik işletme sahibi Cengiz Can, bu seneki hayvan satış piyasası ve hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Bu sene canlı kilogram fiyatı 70 lira civarında

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Hayvan üreticisi ve çiftlik işletme sahibi Cengiz Can, "Geçen seneki piyasamız canlı kilogram satışlarımız 33 lira ile 35 lira arasıydı. Bu sene canlı kilogram fiyatlarımız 65 lira ile 70 lira arasında. Bu ücretin içinde bizim çiftliğimizde kesim ve parçalama ücreti dahildir. Canlı hayvanda yüzde 100 bir fiyat artışı var. Biz daha önce hayvan pazarlarında mal satıyorduk. Hayvan pazarlarında insanlar nerde keseceklerine dair bir arayış içerisindelerdi. Biz de düşündük böyle bir sistem kurduk. Çiftliğimizde 3 adet kesimhanemiz var. Müşteri geliyor buraya, bayramın 1. günü kesim numarası ve randevu saati veriyoruz. Hayvanı kesiliyor, kaç hisse varsa eşit şekilde tartıp müşterimize sunuyoruz" dedi.

"Müşterimiz kurbanlığı ne kadar erken alırsa o kadar avantajlı olur"

Cengiz Can, "Bu sene çiftliğimizde yüzde 70 civarında hayvanlarımızı sattık. Bu sene piyasada biraz sıkıntı var. Müşterimiz kurbanlığı ne kadar erken alırsa o kadar avantajlı olur. Çünkü pazarlara az sayıda mal geleceğini tahmin ediyoruz. Bayramdan 2 ay önce talepler başlıyor. Biz de o zaman satışlara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKVET sorgulama sisteminden hayvanları kontrol edebilirler"

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği işletme sahibi Cengiz Can, "Vatandaşın büyükbaş alırken hayvanın dişine dikkat etmesi lazım. Hayvanın resmi şekilde gelip gelmediği, veteriner hekimlerde ve küpede sorgulama sistemi mevcut. Bu sistemden hayvanlarını kontrol edebilirler. Bir de hayvanın yaşı önemlidir. Hasta olmaması, kör veya topal olmaması gerekir. Hayvana baktığımız zaman tüylüyse, gelişmemişse o hayvanda bir sıkıntı vardır. Hayvanın ağzını açıp da bakabilirler" diye ekledi.

İHA

Editör
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