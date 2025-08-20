Hayvanları katledip ayin yapan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayin ritüeli için evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katlededek, görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ramazan K., tutuklandı.