Hayvanları Koruma Günü'nde A101'den sokak hayvanlarına yönelik proje

Zincir market A101, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanları için proje hayata geçirdi. Proje kapsamında, içerisinde besleyici mamalar bulunan ve kedi evine dönüşebilen özel tasarım kutular aracılığıyla sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık çalışması yapılacak.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden A101, online alışveriş platformu denebunu.com ile yürüttüğü iş birliği kapsamında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel çok amaçlı bir kutu tasarlayarak bu anlamlı günde sokak hayvanlarını unutmadı. İçerisinde özel olarak seçilmiş besleyici mamalar ve mama kapları bulunan kutular, aynı zamanda kedi evine dönüşme özelliğiyle soğuk kış günleri yaklaşırken sokak hayvanları için barınma imkanı sağlıyor.

Çok amaçlı bir kutu

Yapılan açıklamaya göre, pratik bir şekilde kedi yuvasına dönüştürülebilen sevimli kutular, soğuk havalarda sokak kedilerinin sıcak bir sığınak olarak kullanabileceği bir yuvaya dönüştürülebilirken, aynı zamanda uçlarında yer alan bölümlere yerleştirilen mama kapları ile tüm sokak hayvanlarının faydalanabileceği çok amaçlı bir beslenme noktası olarak da değerlendirilebiliyor.

Farkındalık oluşturulacak

Soğuk kış günleri yaklaşırken sokak hayvan hayvanlarının da bu dünyada bizlerle beraber yaşadığına dikkat çeken proje vasıtasıyla, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününe özel sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılarak farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.