Hayvanları Koruma Haftası Kapsamında 'Bir köpekte sen sahiplen' Etkinliği Düzenledi

Hayvanları Koruma Haftası kapsamında Silivri Kent Konseyi tarafından “Bir köpekte sen sahiplen” etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe SİAD Başkanı Hakan Kocabaş’ın yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi da katıldı. Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte “Satın alma, sahiplen” vurgusu yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Erel, Silivrililere hayvan sahiplenme çağrısı yaptı. Mamalardan KDV oranının düşürülmesi gerektiğini ifade eden Erel, hayvan sahiplenen vatandaşlara sağlık hizmeti desteği verilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların ve belediyenin iş birliği ile hareket etmesinin öneminden bahseden Erel, “Biz hep birlikte bu kampanyaya destek verirsek, inanıyorum ki hep birlikte bir sorunu çözmüş olacağız. Tüm Silivri halkına da buradan bir çağrımız olacak lütfen hayvan satın almayın, sahiplenin diyoruz. ‘Bir cana da sen el uzat’ diyoruz. Tüm sanayi kuruluşlarımıza ve buradaki kuruluşlara, resmi veya resmi olmayan kuruluşlarımıza tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum. Lütfen bir cana da siz el uzatın. Vatandaş ve belediye el ele verirsek biz burada bir sürü canın hayatta kalmasını sağlamış oluruz” diye konuştu.

Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu ise sahiplendirme süreçleri ile ilgili bilgi verdi. Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalardan bahseden Veteriner İşleri Müdürü Sarısaltıkoğlu "Küçük hayvan rehabilitasyon merkezimizde, sokak hayvanlarını sağlıklı hale getirip, kuduz aşılarını uygulayıp, mikroçiplendirip, kimliklendirme sistemini yaptıktan sonra sahiplendirecek sağlıklı hale getiriyoruz bu süreç sonrasında da kendilerini ücretsiz olarak sahiplendirip, hayvanların rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmelerini sağlıyoruz" dedi.

