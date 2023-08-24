Çanakkale’deki orman yangında ahırındaki hayvanlarını kurtarmak isterken alevleri arasına giren Zeki Demir yaralanırken, 30’dan fazla hayvan ise telef oldu. Canını zor kurtaran yaşlı adam ise hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’deki orman yangınında merkeze bağlı Yağcılar köyünde ikamet eden Zeki Demir ve Kadir Demir yangında hayvanlarını kurtarmak isterken ölümden döndü. Zeki Demir, yangının alev topuna çevirdiği ahırında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, hastanede tedavi altına alındı. Olanları anlatan abisi Kadir Demir ise, “Burada 40’a yakın hayvanımız vardı. Alevler çok hızlı geldi. Abim onları kurtarmak için ahırın kapısını açmaya çalıştı. Ama alevler her yeri sardı. Abim kendisinin canını zor kurtardı. Yangın sonrası hayvanlar burada telef olmuştu. Onları burada toplarken ağladım" dedi.