Hayvanlarını otlatan kadına şok sözler

Kocaeli’de hayvanlarını otlatan 74 yaşındaki kadına, başka bir kadının gösterdiği tepki duyanların tepkisini çekti. "Burası şehir, git köyde besle hayvanlarını. Merkezde hayvan beslenilmez" diye bağıran kadının görüntüleri gündem oldu.

Kartepe ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki kadın, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkardı. O sırada yaşlı kadının hayvanlarını köpeklerden korumak için taş attığı iddia edildi. Sokaktan geçen bir başka kadın ise yaşlı kadına, "Burası şehir. Git köyde besle hayvanlarını. Merkezde hayvan beslenilmez. Köye gideceksin. Koyunlarını, ineklerini getirmiş, ticaret yapıyor burada. Meydanı boş buldu diye koca koca taşları köpeklere fırlatıyor" diyerek tepki gösterdi. Tepkisini kayda alan kadının o anları sosyal medyada da gündem oldu.

"Hayvanlarımı perişan ettiler, bazı hayvanlarım kaçtı gitti"

30 yıldır bu bölgede hayvancılık yaptığını söyleyen yaşlı kadın, "74 yaşıma girdim, çocukluğumdan beri hayvanlarla uğraşıyorum. Sadece büyükbaşlara değil koyunlara da bakıyorum. Çocuklarım gibi seviyorum onları. Hayvanlarımı perişan ettiler orada, bazı hayvanlarım kaçtı gitti. Onları yolun kenarına topladım, bu sefer de köpekler saldırdı. Ben bir günlük yoldan geldim, sen neden bağıra bağıra gelip hayvanlarımı kaçırdın?" diye konuştu.