Hazine avcıları suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Çalıköy Mahallesi’nde H.D. isimli şahsın zeytin bahçesinde H.D, M.B, S.A, A.K, A.K, O.D, N.B ve T.D isimli şahıslar iş makinası ile kaçak kazı yaptıkları esnada muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.