Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te çınar fidesi dikti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesi toprakla buluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bilecik'te çınar fidesi dikti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesi toprakla buluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk olarak Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesi Bakan Şimşek, valilik bahçesinde kendi adına hazırlanan çınar fidesi toprakla buluşturarak, can suyunu verdi. Ardından valilik ’Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Şimşek, Vali Aygöl’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Buradan AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i burada Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, ilçe ve belediye başkanları ile partililer karşıladı.

Şimşek son olarak Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde ’Ekonomi Buluşması’ programıyla iş insanlarıyla bir araya geldi.