Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: '2023 yılında kişi başı gelir 12 bin doları aşacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 2023 yılında da kişi başına gelirimiz inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen ‘2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı’nda konuştu. Bakan Nebati, makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde edildiğini söylerken enflasyonundaki düşüşün de devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin yüksek büyüme performansı gösterdiğini de ifade eden Bakan Nebati, "2023 yılında da kişi başına gelirimiz inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacaktır" dedi.

"Enflasyondaki düşüş devam edecek"

Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini de belirten Bakan Nebati, "Yılsonu tüketici enflasyonu OVP’de hedeflediğimiz rakamın da altında gerçekleşerek yüzde 64,3 oldu. 2023 yılında enflasyondaki düşüş devam edecektir" diye konuştu.

"Bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu"

Bakan Nebati bütçe açığına ilişkinde rakamlar verdi. Nebati, ‘’Makro göstergeler açısından son derece başarılı bir yıl olan 2022 senesinde toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti ve bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu. Ayrıca, toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Dolayısıyla, küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı’’ şeklinde konuştu.

"Borsa İstanbul 2022’de yüzde 111 getiri sağladı"

Borsa İstanbul’un 2022’de en yüksek getiriyi sağladığını ifade eden Bakan Nebati, ‘’2022 yılında TL tasarruflarını artırmak, finansal istikrarı güçlendirmek ve finansal değeri artırmak üzere başta KKM olmak üzere birçok yeni adımı devreye aldık. Böylece kısa bir sürede döviz tevdiat hesaplarında cumhuriyet tarihindeki en büyük düşüşe imza attık. Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece, Borsa İstanbul 2022’de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı. Son 1 yılda borsa şirketlerinin piyasa değeri yüzde 184 artışla 6.2 trilyon liraya ulamıştır. 2022 yılında 40 yeni şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı’’ ifadelerini kullandı.

‘’Altın rezervlerimizin 129 ton artırılmasına katkı sağladık’’

Altın rezervlerindeki artıştan da bahseden Bakan Nebati, ‘’Finansal sistem dışındaki atıl tasarrufun finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla Darphane Altın sertifikalarına bireysel yatırımcılarımız ilgi gösterdi. Bugün de 10 tonluk 2’inci altın sertifikası ihracına çıkıyoruz. 2022 yılında altın rezervlerimizin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduk. Brüt rezervlerimizin de 129 milyar dolar ile son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına katkı sağladık. Brüt rezervlerin 2022 yılında 18 milyar dolar artış kaydetmesinde KKM hesaplarının 1.47 trilyon TL’ye ulaşması, 11 milyar dolar tutarında eurobond ihracı yapmamız etkili olmuştur’’ diye konuştu.

TOGG’a yönelik kamu alım garantisi

Bakan Nebati, ‘’Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg’a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" dedi.

"2022 yılında küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken Türkiye’nin büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilmiştir"

Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti, ‘’Makine teçhizat yatırımlarında dünyadan ayrışan Türkiye, 9 çeyrektir aralıksız büyüme performansıyla da dünyadan pozitif ayrışmaktadır. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6,2’lik güçlü ve dengeli büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk. Biz bu yüzde 6,2’lik büyüme oranını küresel ekonominin zorlu bir dönemden geçtiği ve küresel resesyon riskinin giderek yükseldiği bir dönemde gerçekleştirdik. 2022 yılında küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken Türkiye’nin büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilmiştir’’

2023 yılında doğal gaz ve elektrik tüketimlerinde sübvansiyona devam edileceğini belirten Nebati, “Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında ilave refah payı vererek Ocak ayında yüzde 30 artış sağladık. Temmuz ayında ayrıca artış yapacağımızı da hatırlatmak isterim. En düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselttik.

Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız.

Kamu maliyesi göstergelerinde bozulmaya bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeye niyetimiz yoktur.

Türkiye Ekonomi Modelinin sağladığı potansiyel sayesinde OVP’de açıkladığımız 2023 yılı bütçe hedeflerine ulaşma noktasında herhangi bir şüphemiz söz konusu değildir” diye konuştu.