Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz'

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen “İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımı ile gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar vaadine tepki gösteren Bakan Nebati, “Şimdi 300 milyar dolar buldum dedi, bulacağıma dönüştü, sen 300 dolar bulamazsın bu gidişle. Günlük söylemlerinizle vatandaşımız size destek vermeyecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi"ne katıldı. Zirveye finans dünyasından önemli isimlerde katılım sağladı. Açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz. Biz enflasyonu bu ülkenin gündeminden, büyümeden taviz vermeden çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu Merkez, Türkiye’yi, önce bölgesel ve sonrasında da küresel bir finans merkezi haline getirmek hedefiyle milletimize kazandırdığımız güçlü bir potansiyeldir”

Finans Merkezi’nin önemine değinen Bakan Nebati, "Gerçekleştirecek olduğumuz paneller; sermaye piyasalarımızın, finans sektörümüzün geleceğine önemli katkılar sunacaktır. Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha bariz şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor. 21. yüzyılda bu merkezin yeninden tesis edildiği günümüzde olması gereken yere doğru geliyor. 10 yıllık bir gayret sonrasında İstanbul Finans Merkezi’ni ülkemize kazandırdık. Bu Merkez, Türkiye’yi, önce bölgesel ve sonrasında da küresel bir finans merkezi haline getirmek hedefiyle milletimize kazandırdığımız güçlü bir potansiyeldir. Bizler, sağlam bir duruş sergilemeye devam ederken, son dönemde uygulanan yüksek faiz politikalarının bir sonucu olarak ABD ve AB ülkelerinde banka iflaslarına şahit oluyoruz" dedi.

“Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz”

Bakan Nebati, "Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim çerçevemizi güçlendireceğiz. Selektif kredi politikalarımızla, kredileri üretken alanlara yönlendiriyor, finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Dünyada Kredi Garanti Fonu sistemini en etkin kullanan ülkelerden biri olarak, yatırım ve üretim kapasitemizi artırma hedefimiz istikametinde tüm işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye ve yatırımcı ailemizi genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünya’nın ilk 10 finans merkezinden biri yapmayı hedefliyoruz"

Finans Merkezi’nin geleceği hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe erişim imkânıyla, İstanbul’u, dünyanın ilk 10 finans merkezinden biri yapmayı hedefliyoruz. Bu istikametinde, gereken tüm çalışmayı yapmak için kesin kararlıyız. 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerileyen enflasyonla kararlı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Nasıl ki benzin ve motorin fiyatları 30 liralardan 20 liralara gerilediyse, LPG fiyatlarında istikrar sağlandıysa, ayçiçek yağı fiyatlarında geçen yılki artış yoksa şu an fiyat artışı yaşanan ürünlerde de fiyat istikrarı sağlayacağız. Böylece, bu ürünler üzerinden birilerinin siyaset yapmasını engelleyeceğiz. Ülkemizde enflasyonu daha da gerileterek bir gündem maddesi olmaktan çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Biz enflasyonu bu ülkenin gündeminden çıkaracağız"

Nureddin Nebati, "Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz. Biz enflasyonu bu ülkenin gündeminden, büyümeden taviz vermeden çıkartacağız. Bizler yarınların güçlü Türkiye’sini inşa etmeye devam ediyoruz. Biz 10 yılların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Biz tüm Türkiye’nin Taksim’e sahip olabilmesini sağladık. Birileri ben Diyanet’i kapatacağım diyebilir. Biz başörtüsünü serbest bıraktığımızda, başörtülü birisinin F-16 kullanabilmesini de sağladık" diyerek ifade etti.