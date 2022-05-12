Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörüyle görüşmelerine devam ediyor. Nebati bu kez gıda toptancıları şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarla bir araya geldi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.05.2022 16:26
  • Güncelleme: 12.05.2022 17:13
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ikinci görüşme
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörüyle görüşmelerine devam ediyor. Nebati bu kez gıda toptancıları şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası görüşmeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile buluşan Nebati, bu toplantının ardından gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık”

Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, “Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık” dedi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

2
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

3
Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

4
Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

5
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

DAHA FAZLA
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi