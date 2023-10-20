Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa yatırım turunda Türkiye’nin ekonomi politikalarını anlattı. Şimşek, bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa yatırım turuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Şimşek, Fransa ziyaretinde Fransa’nın en büyük iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Öte yandan, yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerin hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretleriyle devam edeceğini ifade etti.

Şimşek paylaşımında şunları söyledi: “Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa’nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik. Daha sonra Societe Generale’in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın Başkanı dostum Fatih BİROL ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le MAIRE ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk. Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO’suna Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir.”