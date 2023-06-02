Haziran Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/06/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz kadrolarında derece değişikliklerinin görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Akören Mahallesi 3230 ada 1 parsel üzerindeki pompa istasyonunun uzun süreli kiralama yapılmasının görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5751 ada, 29 parseldeki taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğüne Acil Sağlık Hizmet İstasyonu olarak yapılan tahsisin ibaresinin “Sağlık Hizmet Binası” olarak değiştirilerek tahsis edilmesinin görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi 186 ada, 6 parsel ile mülkiyeti Femaş Metal Sanayi ve Tic. A.Ş.ne ait Selimpaşa Mahallesi 191 ada, 15 parselin takas/trampasının yapılmasının görüşülmesi.

5 - Silivri Belediyesinin hissedarı olduğu İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun görüşülmesi.

6 - Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.

7 - Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

9 - İlçemiz mahalle muhtarlıklarına yardım yapılmasının görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi Çanta Balaban Mahallesi 734 ada 60 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının görüşülmesi.

11- Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazın görüşülmesi.

12 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8545 ada 1 parselin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

13 - Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi, 3104 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

14 - Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 8 ada, 104 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

15 - Rize ili İkizdere Belediyesine çöp konteyneri yardımı yapılmasının görüşülmesi.

16 - İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının genişletilmesi taleplerinin görüşülmesi.