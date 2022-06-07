Haziran Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.06.2022 22:01
  • Güncelleme: 07.06.2022 22:01
Haziran Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 10.06.2022 Cuma tarihine rastlayan Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

1 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri, Yolçatı Mahallesi 6279 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta - Mimarsinan Mahallesi, eski 130 ada, 22 parsel (yeni Balaban Mahallesi, 683 ada, 7 parsel)sayılı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - İlçemiz Mahalle Muhtarlıklarına yardım yapılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı Projesi kapsamında 165 ada 1 ve 2 parsel, 1366 ada 3 parsel, 3613, 3617 ve 9555 parsel ile tescil harici alanlara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifeleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

DAHA FAZLA
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı