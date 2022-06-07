Haziran Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 10.06.2022 Cuma tarihine rastlayan Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri, Yolçatı Mahallesi 6279 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta - Mimarsinan Mahallesi, eski 130 ada, 22 parsel (yeni Balaban Mahallesi, 683 ada, 7 parsel)sayılı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - İlçemiz Mahalle Muhtarlıklarına yardım yapılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı Projesi kapsamında 165 ada 1 ve 2 parsel, 1366 ada 3 parsel, 3613, 3617 ve 9555 parsel ile tescil harici alanlara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifeleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi