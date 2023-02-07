Hazırlanan 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi

Bilecik Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasında hazırlanan 3 tır yardım konvoyu sabaha karşı deprem bölgesine gönderildi.

Bilecik Belediyesi tarafından duyurulan yardım kampanyasında binlerce vatandaş yaptığı yardımlarla depremzedelerin imdadına koştu.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yardım çalışmasında bütün belediye çalışanları yer aldı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı çalışmada battaniye, giysi ve ayakkabı, mont, çocuk bezleri, çocuk mamaları, gıda ürünleri, su, temizlik maddeleri, ısıtıcı gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 3 araçlık yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.

"Yardım çalışmasında bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Gerçekleştirilen yardım çalışması hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, "Belediye Başkanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz yardım duyurusundan sadece bir saat sonra gelen yardımları, ekiplerimiz tasnif ederek, kolilere koydular. Bu anlamda bu duyarlılığı gösteren bütün Bileciklilere çok teşekkür ediyorum. Yardım çalışmasında bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilecik Belediyesi’nden 22 gönüllü deprem bölgesine gitti"

Başkan V. Subaşı ayrıca Bilecik Belediyesi’nden 22 çalışanın gönüllü olarak deprem bölgesindeki çalışmalara destek amacıyla yola çıktığını, bir önceki gün ise İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerin de arama çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı.

Yardım çalışmasının devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan V. Subaşı, gerek yardım çalışmasına destek verenlere gerek yardımda bulunan herkese teşekkür ettiğini belirtti.