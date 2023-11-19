Hazırlık maçı: Almanya: 2 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada topla birlikte orta alanı geçen Wirtz’in pasında topla buluşan Füllkrug, ceza sahası dışı sol tarafında sağına çekip yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
52. dakikada orta sahada Abdülkadir Ömür kaptığı topta pasını İrfan Can Kahveci’ye verdi. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Salih Özcan ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp auta gitti.
68. dakikada orta alana yakın bölgeden Yusuf Sarı’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda Abdülkerim Bardakcı’nın içeri çevirmek istediği top Havertz’in eline çarptı. Pozisyon sonrası VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bartosz Frankowski penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Sarı, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Trapp’ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
74. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla birlikte ceza sahasına giren Brandt, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır ayağıyla yaptığı müdahale sonucu meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
82. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Trapp’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler
Almanya: Trapp, Kimmich (Goretzka dk. 72), Tah, Rüdiger, Henrichs, Gündoğan (K), Havertz, Wirtz (Gnabry dk. 72), Brandt (Ducksch dk. 82), Sane, Füllkrug
Yedekler: Blaswich, Baumann, Prömel, Hummels, Müller, Gross, Süle, Hofmann, Raum, Andrich
Teknik Direktör: Julian Nagelsmann
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 63), İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 46), Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci (Yusuf Sarı dk. 64), Emre Akbaba (Abdülkadir Ömür dk. 34), Yusuf Yazıcı (Barış Alper Yılmaz dk. 64), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 73)
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Havertz (dk. 5), Füllkrug (dk. 49) (Almanya), Ferdi (dk. 38), Kenan Yıldız (dk. 45+2), Yusuf Sarı (dk. 71 pen.) (Türkiye)
Sarı kartlar: Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)