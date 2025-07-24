Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Al Ittihad Club: 0

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad Club’ı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Al Ittihad Club ile Estadio Municipal de Portimao’da karşılaştı. Sebastian Szymanski’nin önde yaptığı baskıyla kazanılan top sonrası 9. dakikada Youssef En-Nesyri’nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Dakikalar 16’yı gösterdiğinde Archie Brown’ın yerden çevirdiği topa gelişine vuran Sebastian Szymanski, farkı 2’ye çıkarttı. İkinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan yeni transfer Jhon Duran, 77 ve 88. dakikalarda bulduğu şık gollerle Fenerbahçe kariyerindeki ilk gollerini kaydederken, sarı-lacivertli ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İkinci yarıda oyuna dahil olan yeni transferlerden kaleci Tarık Çetin de ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Bu sonuçla Portekiz’deki üçüncü hazırlık maçından da galip ayrılan sarı-lacivertliler, dördüncü ve son hazırlık maçında 26 Temmuz Cumartesi günü Benfica ile karşılaşacak.