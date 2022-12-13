Hazırlık maçı: Galatasaray: 1 - Lazio: 2

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdüren Galatasaray, Lazio ile yaptığı hazırlık maçında rakibine 2-1 mağlup oldu.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kulüpler hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya’da kamp çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşılaştı.

Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleye, Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Midtsjö, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan ekibi bu gole 11. dakikada Felipe Anderson ile karşılık verirken, ilk yarı da 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Lazio, maçın 2. yarısına da golle başladı; Luis Alberto 46. dakikada takımını ilk kez öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, İtalyan temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray’da ikinci yarı genç oyuncular, Efe Akman, Caner Doğan, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Emirhan Kayar, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül de süre alan isimler oldu.