Hazırlık maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4
Galatasaray ile Hull City, Kocaeli'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Galatasaray'ın 3-1 önde bitirdiği karşılaşmayı Hull City ikinci yarıda attığı gollerde 4-3 kazandı.
Galatasaray ile Hull City, Kocaeli’de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Galatasaray’ın 3-1 önde bitirdiği karşılaşmayı Hull City ikinci yarıda attığı gollerde 4-3 kazandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Galatasaray: Batuhan Şen xx (Jankat Yılmaz dk. 46 x), Leo Dubois xx (Ali Turap Bülbül dk. 62 x), Kaan Ayhan xx (Metehan Baltacı dk. 46 x), Emin Bayram xx (Ali Yeşilyurt dk. 76 x), Kazımcan Karataş xx (Süleyman Luş dk. 62 x), Lucas Torreira xx (Fredrik Midstjö dk. 46 x), Berkan Kutlu xx (Özgür Baran Aksaka dk. 62 x), Yunus Akgün xx (Sergio Oliveira dk. 62 x), Alexandru Cicaldau xx (Hamza Akman dk. 46 xx), Dries Mertens xx (Olimpiu Morutan dk. 46 x), Barış Alper Yılmaz xx (Eren Aydın dk. 72 x)
Yedekler: Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hull City:
İlk Yarı: Timothee Lo-Tutala xx, Coyle x, Leake x, Jones x, McLoughlin x, Allahyar Sayyedmanesh xx, Jean Michael Seri xx, Docherty xx, Ozan Tufan xx, Delap xx, Benjamin Tetteh xx
İkinci Yarı: Matt Ingram xx, Cyrus Christie xxx, Andy Smith xx, Jacop Greaves xx, Brandon Fleming xx, Xavier Simons xx, Ryan Woods xx (Jarvis dk. 90+2 ?), Ryan Longman xx, Regan Slater xx, Harry Vaughan xx, Oscar Estupinan xx
Teknik Direktör: Liam Rosenior
Goller: Emin Bayram (dk. 28), Berkan Kutlu (dk. 29), Kaan Ayhan (dk. 35) (Galatasaray), Benjamin Tetteh (dk. 45), Cyric Cristie (dk. 83), Slater (dk. 84), Estupinan (dk. 86) (Hull City)
Sarı kart: Regan Slater (Hull City)