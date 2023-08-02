Hazırlık maçı: Polonya: 3 - A Milli Kadın Voleybol Takımı: 1

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da oynadığı ilk hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

Hazırlık maçı: Polonya: 3 - A Milli Kadın Voleybol Takımı: 1
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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da oynadığı ilk hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

Polonya’nın Krosno şehrinde oynanan mücadelede milliler, rakibine 25-20, 25-23 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup oldu. Her iki takımın anlaşması gereği karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti milliler 25-20 kazandı.

Filenin Sultanları, ikinci hazırlık maçını 4 Ağustos Cuma günü saat 18.30’da oynayacak.