Hazırlık maçı: ST Pölten: 0 - Beşiktaş: 2
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında ST Pölten'i 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında ST Pölten’i 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten ile NV Arena’da karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Kartal Yılmaz, Joao Mario, Rafa Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu 11’i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Salih Uçan attı.