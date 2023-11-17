Hazırlık maçı: Türkiye U21: 1 - Slovenya U21: 1
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Slovenya U21 Takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Pendik Stadyumu’nda karşılaştığı Slovenya U21 Takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sefa Özcan
Türkiye U21: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Yasin Özcan dk. 71), Yunus Emre Konak (Demir Ege Tıknaz dk. 71), Bartuğ Elmaz (Şahin Dik dk. 81), Emircan Gürlük (Metehan Altunbaş dk. 71), Aksel Baran Potur (Burak İnce dk. 63), Cihan Çanak, Erencan Yardımcı
Yedekler: Doğan Alemdar, Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Taha Altıkardeş, Emir Ortakaya
Teknik Direktör: Levent Sürme
Slovenya U21: Leban, Ilencic (Ajhmajer dk. 85), Ratnik (Lamphert dk. 85), Kuzmic, Strajnar (Zulic dk. 46), Zeljkovic (Lorber dk. 21), Jevsenak (Ostrc dk. 63), Begic (Perc dk. 46), Seşlar (Pisek dk. 63), Gradisar (Jovanovic dk. 63), Cipot (Brest dk. 63)
Yedekler: Stubljar, Bas
Teknik Direktör: Milenko Acimovic
Goller: Metehan Altunbaş (dk. 81) (Türkiye U21), Zeljkovic (dk. 66) (Slovenya U21)
Sarı kartlar: Serdar Saatçı, Yunus Emre Konak, Cihan Çanak (Türkiye U21), Cipot, Milenko Acimovic (Teknik Direktör), Seşlar, Jevsenak, Jovanovic, Ilencic (Slovenya U21)