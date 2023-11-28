Hazırlık sınıflarındaki başarısız öğrencilerin 'Türkçe programlara yerleştirme' sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişilebilecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 30 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.