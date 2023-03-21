Hazırlıkları tamamlanan Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye verilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, 24 Mart Cuma gününden itibaren Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde ziyarete açılacak. Sabah 10:00’da ziyarete açılıp akşam 18:00’da ziyarete kapanacak olan Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca açık kalacak.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani’ye verilen Hırka-i Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza ediliyor. Temizlik çalışmaları tamamlanan Hırka-i Şerif’in 24 Mart Cuma günü saat 10.00’da ziyarete açılacak. Sabah 10:00’da ziyarete açılıp akşam 18:00’da ziyarete kapanacak olan Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca açık kalacak.

Hırka-i Şerif Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, “Hazırlıklarımız büyük oranda tamamlandı. Hırka - i Şerifi 3 senedir Kovid nedeniyle açamıyorduk. Geçen yıl vakaların azalması sebebiyle son 10 günde ziyaret olmuştu. Yoğun ziyaretçi akını gerçekleşmişti. Bu yılın güzel yönü Ramazan’ın ikinci gününde ziyarete açılıyor olması. Bu Cuma 24 Mart saat 10.00’da ziyarete açıyoruz. Bu çerçevede da bugün cami içerisindeki organizasyonumuzu tamamladık. Hırka Dairesinin temizliğini yaptık, koridorları temizledik. Biz zaman zaman içeriye giriyoruz. Ama 1 yıldan beri büyük bir temizlik yapılamıyordu. Bugün gönül dostlarımızla birlikte o temizliği gerçekleştirdik. İçerisi ziyaretçi düzenini aldı” dedi.

“Ramazan boyunca bu uhrevi iklimi tadacağız”

Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacağını söyleyen Güldal, “Yarından itibaren de belediyelerimizin, kaymakamlığımızın ve dışarıdaki güvenlik tedbirlerimizle ziyaret güzergâhımızı düzenleyeceğiz. Yönlendirme levhalarımızı asacağız. Cuma günü saat 10.00’da da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’in aşıklarıyla burada, Ramazan boyunca bu uhrevi iklimi tadacağız. Özellikle hafta sonları, hafta içi yaşlılar çok gelemiyorlar. Yaşlılar, hafta sonları çocuklarının izin günü olduğu için onların refakatinde geliyorlar. Hafta sonu daha yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Hafta içi de büyük bir ziyaretçi grubu gelip, gidiyor” şeklinde konuştu.