Hazreti Mevlâna Osmangazi'de dualarla anıldı

Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, Hazreti Mevlâna’yı 750.vuslat yıldönümünde Mevlevi Ayin-i Şerifi ve dualarla andı.

Hazreti Mevlâna’nın 750.Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri (Şeb-iArus) kapsamında, usta bestekâr İsmail Dede Efendi’nin 1839 yılında bestelediği “Ferahfeza” makamında, Bursa Tasavvuf Müziği Topluluğu’nca Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edildi. Programda, Bursa İlahiyat Fakültesi Kırat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Şevket Öztürk tarafından Filistin’de İsrail katliamıyla ölen bebekler için ninni okundu. Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Sema Ayin-i Şerifi programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şeb-iArus’un, Hazreti Mevlâna’nın “yaratıcıya kavuşma, sevgiliye kavuşma” olarak adlandırdığı ölüm gecesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Bugün Hazreti Mevlâna’nın hakka göçüşünün ölüm yıl dönümünü kutluyoruz. Hazreti Mevlâna ölüm gününü Şebiarus ‘Düğün Gecesi’ olarak tarif ediyor. Hakka ve sevgiliye kavuşmak düğün gecesi diyor. Bir testi suyun ırmağa kavuşması gibidir, ölüm testideki su ırmağa kavuşmaktan korkar mı sevinir. Hazreti Mevlâna, 7 asır evvelden ölümü bu şekilde ifade ediyor” dedi.

Filistin’de İsrail katliamıyla ölen bebekler için okunan ninni ise Mevlevi Ayin-i Şerif’ini dinlemeye gelen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.