Hazreti Muhammed'in mübarek saç teli Bozüyük'te ziyarete açıldı

Hazreti Muhammed’e ait saç teli, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Ulu Cami’de ziyarete açıldı.

Cam fanus içerisinde muhafaza edilen Hazreti Muhammed’in mübarek saç telinin ziyarete açıldığı törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, mübarek Saç-ı Şerif’in peygamberimize bolca salavat getirilmesine vesile olacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Ali Erhun, Ulu Cami’de tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, “Kutsal emanetler konusunda en zengin ve en şanslı ülke bizim ülkemizdir. Diğer İslam ülkeleri içerisinde bizim kadar efendimizin hatırasını saklayan başka ülke yok. Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır” dedi.

"Saç-ı Şerif ilimize, Bozüyük’ümüze bereketler getirsin inşallah"

Müftü Erhun, “Efendimizin her hatırası başımızın üzerindedir. Bu yüzden mübarek saçlarını ve sakal-ı şeriflerini tazimle sarar, muhafaza eder ve salavatı şerifeler getiririz. Efendimizin mübarek Saç-ı Şerifi’ni camimize kazandıran Erdoğan Tunç beyefendiye teşekkür ediyorum. Saç-ı Şerif ilimize, Bozüyük’ümüze bereketler getirsin inşallah” dedi.

"Efendimizin bu mübarek emanetleri kutsal gün ve gecelerde açılarak halkımızın müşahedesine sunulmaktadır"

Programın açılış konuşmasını yapan Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ise, “Tarihten bu güne Lıhye-i Şerif, Lıhye-i Saadet, Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif gibi isimlerle bizim medeniyetimizde efendimize ait olan mübarek parçalar elden ele, gönülden gönüle bizlere kadar ulaşmış ve inşallah kıyamete kadar da devam ettirilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tespitlerine göre ülkemizde kayıtlı bin 818 Sakal-ı Şerif bulunmaktadır. Efendimizin bu mübarek emanetleri kutsal gün ve gecelerde açılarak halkımızın müşahedesine sunulmaktadır” dedi.

Konuşmaların akabinde Saç-ı Şerif, Erdoğan Tunç tarafından Vali Kızılkaya ve İl Müftüsü Erhun eşliğinde Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez’e teslim edildi. Namaz sonrası ziyarete açılan Saç-ı Şerif’i gören vatandaşlar, salavat getirerek duygu dolu anlar yaşadı.