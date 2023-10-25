HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Meclis Üyesi dahil 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda gözaltına alınarak dün ve bugün adliyeye sevk edilen 13 kişiden 9 şüpheli şahıs örgüt propagandası yaptıkları sebebiyle 5’i adli kontrol şartıyla 4’ü ise mahkemeden serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan ve aralarında Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanının, DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesinin de bulunduğu diğer 4 şüpheli ise sevk edildikleri adli mercilerce, DBP Genel Merkez Meclis Üyesi A.G., Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanı R.U. ile diğer şüpheliler C.Y. ve Ş.A. olmak üzere 4 şahıs silahlı terör örgütü kurma yönetme ve üye olma ile devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmadan dolayı tutuklandı.