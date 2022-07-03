HDP kongresinde terörist başının posterini açmaya çalıştılar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.

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  • 03.07.2022 11:54
  • Güncelleme: 03.07.2022 12:26
HDP kongresinde terörist başının posterini açmaya çalıştılar
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

HDP 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

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İHA

Editör
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