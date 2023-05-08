HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı

Bursa’da Yeşil Sol Parti’nin düzenlediği miting sonrası ayrılan HDP’liler, ellerinde parti flamalarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırıda bulundu. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansırken, Bakan Varank, “Biz bu ülkede siyasi şiddete en çok maruz kalan siyasi partiyiz. Şiddettin miting meydanlarında olması kabul edilebilir bir husus değil. Biz 21 yıldır, 15 seçimdir yapacağımız işi sandıkla yapıyoruz” diye konuştu

Yeşil Sol Parti tarafları Bursa’da düzenlenen miting sonrası dağılmaya başlarken, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Merkez’inde Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırıda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük İstanbul Mitingini mobil seçim aracından takip eden Cumhur İttifakı taraftarlarına saldıran Yeşil Sol Partisi ve HDP flamaları kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Mustafa Varank, “Biz bu ülkede siyasi şiddete en çok maruz kalan siyasi partiyiz. Şiddettin miting meydanlarında olması kabul edilebilir bir husus değil. Biz 21 yıldır, 15 seçimdir yapacağımız işi sandıkla yapıyoruz” dedi.

Siyaset meydanlarında şiddetin olamaması gerektiğini belirten Varank, “Ben gelirken arkadaşlarım Erzurum’da bahse konu hadiselerin yaşandığını söylediler. Tabii şiddettin siyaset meydanlarında, miting meydanlarında olması kabul edilebilir bir husus değil. Ama ben de morali bozuk buraya geldim. Çünkü bir Mobiled aracım var. Bursa’nın meydanında duruyor. Bu akşam üzeri bizim Mobiled aracımızın ekranına ve onun önünde sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini izleyen vatandaşlarımıza HDP’liler saldırdı. Bugün onların mitingi varmış, oradan ayrılan HDP’liler, sayın Cumhurbaşkanımızı izleyen vatandaşlara saldırmışlar. Birkaç arkadaşımıza çakmak vs. isabet etmiş çok ciddi bir şey yok ama biz eğer şiddete karşı olacaksak burada tek taraflı tavır göstermemiz lazım" diye konuştu.

“Siyasi şiddete en çok maruz kalan siyasi partiyiz”

Varank, “Biz on yıl evvel Cumhurbaşkanımızla Hopa’ya giderken, bulunduğumuz otobüsü çok ciddi şekilde taşladılar ve bir polis arkadaşımızda kötü şekilde yaralanmıştı. Bu durumun ardından bize hiçbir muhalefet partiden geçmiş olsun dilekleri gelmemişti. Hiçbir siyasi parti çıkıp böyle bir hadise olur mu ? Başbakan’ın olduğu bir otobüs taşlanır mı demedi. Biz bu ülkede siyasi şiddete en çok maruz kalan siyasi partiyiz. Biz söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Biz şiddete karşıyız, 21 yıl, 15 seçimdir yapacağımız işi sandıkla yapıyoruz” dedi.