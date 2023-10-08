Hedef 120'de 120

Yenişehir Belediyesi’nin açtığı üniversite hazırlık kurslarına bu yıl 120 genç kayıt yaptırdı. 17 türde 2 bini aşkın konu anlatımlı hazırlık kitabını gençlere teslim eden Belediye Başkanı Davut Aydın, “Destek bizden, gayret gençlerden, takdir Allah’tan” dedi.

Yenişehir Belediyesi’nin ilçe halk eğitim müdürlüğüyle birlikte bu yıl 5’incisini düzenlediği üniversite hazırlık kurslarından 120 genç faydalanacak. Mezuna kalan veya sınavda başarısız olan gençlere yönelik düzenlenen üniversite hazırlık kurslarından ilkini 2019-2020 döneminde açtıklarını anlatan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “İlk yıl 38 evladımızla başlayan kurslarımızdan istifade eden öğrenci sayımız her yıl arttı ve son kayıt dönemiyle bu sayı 120’ye çıktı. Böylelikle 5 yılda 400’e yakın evladımız bu imkândan faydalanmış oldu. Bizi en çok mutlu eden konu ise sınava bu kurslardan hazırlanan evlatlarımızın neredeyse yüzde 100’e yakın başarı elde etmesi” dedi.

400’e yakın genç

Üniversite sınavı için 17 türde 2 bini aşkın hazırlık kitabının setler halinde öğrencilere tek tek tesliminin ardından konuşan Başkan Davut Aydın, “Yol haritasını MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin çizdiği üretken belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, hayatı eğitimle buluşturmak adına birçok proje yürütüyoruz. Birçok farklı başlıkta projelerimizi ilgili kamu kurumlarıyla hayata geçiriyoruz. Mezuna kalan veya sınavda başarılı olamayan gençlerimiz için her yıl tekrar ettiğimiz ve bu yıl 5 şube olarak açtığımız kurslarda da kitaptan deftere, kalemden silgiye evlatlarımızın tüm ihtiyaçlarını Yenişehir Belediyesi olarak biz, öğretmen ihtiyacını ise Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğümüz karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Hayat boyu öğrenme

Üniversite sınavı sonrasında bir yüksek öğretim programına yerleşen gençlerin durumlarını okullarında da takip ettiklerini belirten Başkan Aydın, “Evet, destek bizden, gayret gençlerden, takdir Allah’tan. Ama şu vurguyu da özellikle yapmak istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin istediği şekilde, eğitim konusuna hayat boyu öğrenme penceresinden bakıyoruz. Genç yaşlı fark etmeksizin mesleğe, işe ve hayata yönelik olarak bütün vatandaşlarımızın eğitim kaynaklarına ulaşılabilmesine destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak bizim temel görevlerimizden” diye konuştu.