Hedef daha modern bir Ankara İtfaiyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesi Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş mahallelerinde yapılacak iki yeni itfaiye istasyonu binasının ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Beledişe Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından liyakat usulüyle 445 personel istihdam ederek yaş ortalamasını 40’a indiren Ankara İtfaiyesi, 5 ilçede başlattığı yenileme ve inşaat çalışmalarını geçtiğimiz yaz tamamlayarak fiziki şartlarını da iyileştirdi. Akyurt, Nallıhan, Etimesgut ve Haymana’da bulunan itfaiye istasyonları sil baştan yenilenerek çağın gereklerine uygun hale getirilirken, Pursaklar İtfaiye İstasyonu da Keçiören Bağlum’da yeni inşa edilen binaya taşındı.

İstasyon sayısı 48’e ulaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Yuva ve Tulumtaş mahalleleri ile çevre bölgelerde meydana gelebilecek olaylara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla iki yeni istasyon binası için de ihale düzenledi. İtfaiyecilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunuyor. 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresinde çeşitli sportif alanlar yer alacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek istasyonların tamamlanmasıyla Ankara İtfaiyesi’nin istasyon sayısı 48’e ulaşmış olacak.